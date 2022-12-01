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Письма с угрозами для посольств Украины: Кулеба раскрыл новые детали

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Киев, Четверг 01 декабря 2022 22:49
Письма с угрозами для посольств Украины: Кулеба раскрыл новые детали Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Еще три посольства Украины получили письма с угрозами после инцидента в дипломатическом представительстве в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Во-первых, не два, а уже три, во-вторых, письма не со взрывчаткой, но с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так, внутри этих конвертов символическая угроза, переданная Украине. Могу лишь сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью", - рассказал министр.

По его словам, такие методы являются попыткой запугивания Украины и украинских дипломатов. Сейчас происходит анализ произошедших инцидентов.

"Я делаю один простой вывод: если уже начали атаковать посольства, бомбами, какими-то сатанистскими или вуду-символами, значит боятся нас, пытаются нас остановить. Но нас ничто не остановит", - добавил Кулеба.

Напомним, в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого один сотрудник получил ранение. Позже выяснилось, что взрывчатка находилась в письме, которое было адресовано послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву.

Уже сегодня, 1 декабря, стало известно, что еще несколько посольств получили письма с угрозами.

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