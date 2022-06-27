Росіяни штурмують Лисичанськ, ЗСУ бракує далекобійної артилерії, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, окупанти постійно знищують Лисичанськ з усієї можливої зброї. Кількісна перевага на боці ворога. ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії.

"Останні два дні не можемо завозити гумвантажі, але місто тримається на запасах, які ми зробили заздалегідь, в тому числі лікарня укомплектована всім необхідним", - сказав Гайдай.

Він додав, що відновити комунікації в окупованому Сєвєродонецьку загарбникам не вдасться.

"Мізерна гуманітарка від вбивць - показуха для пропагандистських ЗМІ, ніхто не привезе достатньої кількості продуктів та ліків для містян. На обласний центр чекає гуманітарна катастрофа", - сказав голова Луганської ОВА.