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Окупантам не вдається захопити дорогу "Лисичанськ - Бахмут", але проїхати там неможливо

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Україна, П'ятниця 17 червня 2022 22:48
Окупантам не вдається захопити дорогу "Лисичанськ - Бахмут", але проїхати там неможливо Фото: дорога Лисичанськ - Бахмут не захоплена, але постійно обстрілюється (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Лисичанськ повністю під українським контролем, гумвантажі завозяться кожного дня. Траса "Лисичанськ-Бахмут" окупантами не контролюється, але постійно обстрілюється, дорогою проїхати неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

З-поміж іншого він розповів, що під масованими обстрілами росіян - всі вільні населені пункти області. Найгарячіша точка - Сєвєродонецьк. В обласному центрі тривають вуличні бої, окупанти контролюють більшу частину міста.

"Російські солдати масово гинуть, але їм на заміну щодня прибувають все нові і нові вбивці. Сєвєродонецьк руйнують "в нуль", - сказав Гайдай.

Він додав, що евакуація відбувається тільки з Лисичанська та Гірської громади. Вивезти людей з Сєвєродонецька та "Азоту" зокрема - неможливо.

Нагадаємо, сотні мирних жителів не можуть евакуюватися з заводу "Азот" через постійні обстріли російської артилерії.

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