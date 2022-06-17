Окупантам не вдається захопити дорогу "Лисичанськ - Бахмут", але проїхати там неможливо
Лисичанськ повністю під українським контролем, гумвантажі завозяться кожного дня. Траса "Лисичанськ-Бахмут" окупантами не контролюється, але постійно обстрілюється, дорогою проїхати неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
З-поміж іншого він розповів, що під масованими обстрілами росіян - всі вільні населені пункти області. Найгарячіша точка - Сєвєродонецьк. В обласному центрі тривають вуличні бої, окупанти контролюють більшу частину міста.
"Російські солдати масово гинуть, але їм на заміну щодня прибувають все нові і нові вбивці. Сєвєродонецьк руйнують "в нуль", - сказав Гайдай.
Він додав, що евакуація відбувається тільки з Лисичанська та Гірської громади. Вивезти людей з Сєвєродонецька та "Азоту" зокрема - неможливо.
Нагадаємо, сотні мирних жителів не можуть евакуюватися з заводу "Азот" через постійні обстріли російської артилерії.
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