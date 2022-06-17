Окупантам не вдається захопити дорогу "Лисичанськ - Бахмут", але проїхати там неможливо

Лисичанськ повністю під українським контролем, гумвантажі завозяться кожного дня. Траса "Лисичанськ-Бахмут" окупантами не контролюється, але постійно обстрілюється, дорогою проїхати неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

З-поміж іншого він розповів, що під масованими обстрілами росіян - всі вільні населені пункти області. Найгарячіша точка - Сєвєродонецьк. В обласному центрі тривають вуличні бої, окупанти контролюють більшу частину міста.

"Російські солдати масово гинуть, але їм на заміну щодня прибувають все нові і нові вбивці. Сєвєродонецьк руйнують "в нуль", - сказав Гайдай.

Він додав, що евакуація відбувається тільки з Лисичанська та Гірської громади. Вивезти людей з Сєвєродонецька та "Азоту" зокрема - неможливо.