ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лисичанськ під потужними обстрілами, за Сєвєродонецьк йдуть бої, - Гайдай

Новость на русском →
Луганська область, П'ятниця 17 червня 2022 15:43
Лисичанськ під потужними обстрілами, за Сєвєродонецьк йдуть бої, - Гайдай Фото: начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Ілона Свиридова

Ситуація в підконтрольній частині Луганської області залишається дуже важкою, бої за Сєвєродонецьк тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, в області зберігається важка ситуація.

"Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, обстрілюється Лисичанськ. В районі Золотого і Тошківки йдуть дуже важкі бої. Кажуть, що орки втомлюються ... ті, хто приходять втомлюються, але щось вони якось поки не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин",-зазначив він.

Він також зазначив, що триває підвезення гуманітарної допомоги, проводиться "тиха" евакуація без попередніх анонсів.

"У Сєвєродонецьку йдуть бої, місто не захоплене, як каже русня. А в Лисичанську дуже потужні обстріли, на жаль, є загиблі... Дуже важко, війна не закінчується", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше Гайдай розповів, чи можна евакуювати цивільних з території сєвєродонецького"Азоту".

А американська газета NYT показала масове поховання мирних жителів у Лисичанську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Сєвєродонецьк Лисичанськ
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска