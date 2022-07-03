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Зеленський відреагував на відхід з Лисичанська та доповідь Шойгу щодо Луганської області

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Київ, Неділя 03 липня 2022 22:56
Зеленський відреагував на відхід з Лисичанська та доповідь Шойгу щодо Луганської області Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна обов’язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області на прах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Стіни ми відбудуємо, землі відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема, це стосується і Лисичанська, це означає, що ми повернемось завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї", - заявив Зеленський.

Також президент згадав у своєму зверненні доповідь голови Міноборони РФ Сергія Шойгу, який заявив про повну окупацію Луганської області.

"Коли хтось там у Москві щось доповідає про Луганську область, то хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, в перші дні цього вторгнення, навесні, та зараз, що вони мають та скільки за це заплатили. Теперішні їхні доповіді підуть прахом, як і тодішні", - підкреслив голова української держави.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня стало відомо, що українські військові залишили Лисичанськ Луганської області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу.

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