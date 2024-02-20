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Не только оружие. Новая помощь для Украины содержит еще две важных части, - посол США

Киев, Вторник 20 февраля 2024 18:59
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Не только оружие. Новая помощь для Украины содержит еще две важных части, - посол США Фото: Бриджит Бринк, посол США в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

США планируют выделить для Украины более 60 млрд долларов. Деньги хотят направить на военные поставки, а также на поддержку бюджета и экономики страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом посол США в Украине Бриджит Бринк заявила в ходе брифинга.

"Требование президента касательно Украины содержит три части: первая - безопасность, т.е. оружие, вторая - прямая поддержка бюджета, что само собой понятно, и третья - поддержка экономики. В то время как составляющая безопасности всем очевидна, многие не понимают важность поддержки бюджета и экономики", - рассказала Бринк.

По словам посла, она вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и не только направили письма в Конгресс, в которых объяснили важность прямой поддержки бюджета и экономики Украины.

"Важность состоит в том, что Украина должна выиграть, Украина должна выжить, и ее экономика должна выжить. И идея поддержки бюджета состоит не в том, чтобы помочь в текущей ситуации, а чтобы идти вперед к самодостаточности", - отметила Бринк.

Она уточнила, что большая часть финпомощи США должна быть направлена на развитие украинского экспорта - открытие путей сбыта, совершенствование КПП, поддержку бизнеса, который готов экспортировать свои товары.

Также важным пунктом была энергетика. Штаты уже выделили около млрд долларов для поддержки энергосистемы Украины - на ремонт повреждений и формирование децентрализованной современной системы.

Как рассказала дипломат, в США она видит определенную усталость от войны в Украине. Но наша страна не хочет быть зависимой от других государств.

"Поэтому мы хотим помочь украинцам получить страну, о которой они мечтают и к которой стремятся - независимая, суверенная, процветающая и входящая в состав евроатлантических организаций - ЕС и однажды НАТО. И мы это поддерживаем", - подчеркнула Бринк.

Она уверена, что Конгресс одобрит новую помощь Украине. Но сроки и размер пока спрогнозировать нельзя.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут выделить новое финансирование помощи Украине, чтобы возобновить поставки оружия и не только.

Недавно Сенат принял законопроект, в котором предусмотрено более 60 млрд долларов для нашей страны.

Но в Палате представителей пока отказываются выносить его на рассмотрение. Также появляются инициативы о том, чтобы выделить для Украины меньше 60 млрд долларов - только на военную помощь без поддержки бюджета и экономики.

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