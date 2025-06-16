Не только о еде или ограничениях: ПЦУ объяснила, зачем нужен Петров пост сегодня

Почему Петров пост называют также Апостольским

Украинцам рассказали, что другое название Петрова поста - Апостольский - объясняется тем:

что он известен еще с апостольских времен;

что он установлен в память о том, как святые апостолы (ближайшие ученики Христовы) приняв дары Святого Духа в день Пятидесятницы, "в посте и молитве готовились к всемирной проповеди Евангелия".

Об этом посте упоминается даже в древнем памятнике христианской письменности под названием "Апостольские постановления" - сборнике правил, который был заключен в первые века христианства.

Сколько длится и когда заканчивается Петров пост

Петров пост всегда начинается в понедельник - через неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы).

"Отпраздновав Пятидесятницу, празднуйте одну седмицу; а после нее одну седмицу поститесь; ибо справедливо, чтобы вы и веселились о даре Божием и постились после послабления", - отмечается в "Апостольских постановлениях".

Именно поэтому, согласно информации ПЦУ, Петров пост начинается через неделю после Пятидесятницы.

В этом году Петров пост начался 16 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Между тем завершается этот многодневный пост в день чествования памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Согласно новоюлианскому церковному календарю (которым пользуется сейчас ПЦУ), речь идет о 29 июня 2025 года.

"Следовательно, нынешний Петров пост продлится в течение двух недель", - уточнили в Церкви.

Петра и Павла будут чествовать в воскресенье, 29 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Чем важен Петров пост и какие ограничения накладывает

В ПЦУ сообщили, что ограничения в еде (подвиг Петрова поста) являются менее строгими, чем, например, на Великий пост.

В этот период верующие не употребляют:

мясных блюд;

молочных блюд.

А вот рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы.

"В то же время следует помнить, что главная составляющая поста - духовная", - отметили в ПЦУ.

Так, речь идет про:

милосердие;

жертвенность;

поддержку моральную;

поддержку материальную;

поддержку психологическую.

"Всех, кто в этом нуждается, всех, кто рядом и вместе с нами переживает трагедию войны", - напомнили в ПЦУ слова Блаженнейшего Митрополита Епифания.

Отмечается, что в это время особенно важно: "поделиться, поддержать, утешить, спасти, помочь, сделать, задонатить, защитить, приютить".

"Ныне - это тот пост, который нужен и нам самим, и нашим ближним... Пусть Господь благословит всех нас терпением и силами, чтобы в меру возможного каждый на своем месте приближал желанную нами большую украинскую победу и шел путем правды и совершенствования. Слава Иисусу Христу", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)