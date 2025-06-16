Не только о еде или ограничениях: ПЦУ объяснила, зачем нужен Петров пост сегодня

В Православной Церкви Украины напомнили, что сегодня, 16 июня, начался один из многодневных постов, который называют также Апостольским. При этом важным он является не только из-за ограничений в еде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
Украинцам рассказали, что другое название Петрова поста - Апостольский - объясняется тем:
Об этом посте упоминается даже в древнем памятнике христианской письменности под названием "Апостольские постановления" - сборнике правил, который был заключен в первые века христианства.
Петров пост всегда начинается в понедельник - через неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы).
"Отпраздновав Пятидесятницу, празднуйте одну седмицу; а после нее одну седмицу поститесь; ибо справедливо, чтобы вы и веселились о даре Божием и постились после послабления", - отмечается в "Апостольских постановлениях".
Именно поэтому, согласно информации ПЦУ, Петров пост начинается через неделю после Пятидесятницы.
Между тем завершается этот многодневный пост в день чествования памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Согласно новоюлианскому церковному календарю (которым пользуется сейчас ПЦУ), речь идет о 29 июня 2025 года.
"Следовательно, нынешний Петров пост продлится в течение двух недель", - уточнили в Церкви.
В ПЦУ сообщили, что ограничения в еде (подвиг Петрова поста) являются менее строгими, чем, например, на Великий пост.
В этот период верующие не употребляют:
А вот рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы.
"В то же время следует помнить, что главная составляющая поста - духовная", - отметили в ПЦУ.
Так, речь идет про:
"Всех, кто в этом нуждается, всех, кто рядом и вместе с нами переживает трагедию войны", - напомнили в ПЦУ слова Блаженнейшего Митрополита Епифания.
Отмечается, что в это время особенно важно: "поделиться, поддержать, утешить, спасти, помочь, сделать, задонатить, защитить, приютить".
"Ныне - это тот пост, который нужен и нам самим, и нашим ближним... Пусть Господь благословит всех нас терпением и силами, чтобы в меру возможного каждый на своем месте приближал желанную нами большую украинскую победу и шел путем правды и совершенствования. Слава Иисусу Христу", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее в Православной Церкви Украины рассказали, чем важен День Святого Духа и объяснили, почему видимыми образами Святого Духа являются голубь и огненные языки.
Кроме того, в ПЦУ развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и напомнили о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.
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