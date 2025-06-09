Что символизируют голубь и огонь? В ПЦУ объяснили суть Святого Духа

В Православной Церкви Украины напомнили, что сегодня верующие отмечают День Святого Духа. Украинцам объяснили также, почему видимыми образами Святого Духа являются голубь и огненные языки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Чем особенный День Святого Духа

В ПЦУ рассказали, что на следующий день после святой Пятидесятницы особым образом прославляют Святого Духа - как одну из Ипостасей Святой Троицы.

Уточняется, что Дух Святой:

пребывает вне пространства и времени;

не принадлежит к чувственно осязаемым формам бытия;

является вечным, неизмеримым и вездесущим.

Сегодня - День Святого Духа (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"В Евангелии мы несколько раз встречаем свидетельство видимого явления людям Святого Духа в довольно символических образах", - напомнили в ПЦУ.

Так, во время события Богоявления (когда Господь Иисус Христос крестился в Иордане), Дух Святой сошел в виде голубя.

Между тем в Пятидесятницу на апостолов Святой Дух сошел в виде огненных языков.

При этом Новозаветный огонь (который сошел в виде пламенеющих языков на апостолов), имел животворящую силу, благодатную - он "не наказывал".

Отмечается, что Дух Святой:

просветил святых апостолов светом истины;

даровал знание, премудрость;

зажег и согрел их сердца и души многих последователей.

"С тех давних времен и по сей день сердца верующих людей под действием Святого Духа согреваются и вдохновляются истинной любовью, тихим добром и миром, который можно найти только в Боге. Слава Богу за все", - отметили в ПЦУ.

Что могут символизировать голубь и огненные языки

Согласно информации ПЦУ, "почему Господь явил действие Святого Духа именно в таких внешних формах - точно знает только Он Сам".

Между тем люди - в силу своего опыта и знаний - могут заметить, что:

голубь - это символ смирения, кротости и добра;

огонь - свет веры, теплота любви и благодать, посланные Богом.

В ПЦУ напомнили, что голуби издавна известны людям как:

довольно мирные птицы (в естественной среде голуби являются неагрессивными, покорными);

чистые птицы (по закону Моисееву).

"Даже Сам Спаситель вспоминал их, посылая Своих ближайших учеников на проповедь: "Будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби", - отметили в ПЦУ.

Кроме того, голубь издавна считается символом надежды и спасения (ведь именно голубь, выпущенный Ноем после потопа, принес в клюве оливковую ветвь как добрую весть, "что вода сошла с земли").

"Что касается огненных языков, то этот образ близок к другим библейским аллегориям божественной силы, связанным с огнем и пламенем", - сообщили в ПЦУ.

В качестве примера верующим привели историю из Ветхого Завета - о встрече Моисея с Господом: "И явился ему ангел Господень в пламени огня из середины тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает".

Уточняется, что этот куст известен еще как Неопалимая купина.

Среди других примеров, приведенных пресс-службой ПЦУ, следующие:

гора Синай, когда на нее сошел Господь, чтобы провозгласить десять заповедей, тоже пламенела: "Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне";

огнем Господь наказал жителей Содома и Гоморры: "И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба".

"И еще есть очень много других примеров из Писания, где сила Божья символически изображается большой, горячей, яркой, очищающей силой огня", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)