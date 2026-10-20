Зеленский: Уиткофф передаст России предложения по гарантиям безопасности для Украины

Украинская, американская и европейская делегации в Осло 20 октября обсуждали пути окончания войны. Поднимался и вопрос гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи.

Гарантии безопасности для Украины

По словам президента, стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины.

"Я благодарен американцам, что они сказали, что будут сильными. Мы обсуждали разные предложения: НАТО, статья 5, гарантии типа статьи 5", - говорит он.

Зеленский отметил, что есть разные гарантии безопасности: на бумаге, в документе и которые спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф передаст россиянам (во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 21 октября в Санкт-Петербурге - ред.).

"Услышим об их ответе через день", - уточнил президент.