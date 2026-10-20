ua en ru
Вт, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский: Уиткофф передаст России предложения по гарантиям безопасности для Украины

20:59 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский: Уиткофф передаст России предложения по гарантиям безопасности для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украинская, американская и европейская делегации в Осло 20 октября обсуждали пути окончания войны. Поднимался и вопрос гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи.

Гарантии безопасности для Украины

По словам президента, стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины.

"Я благодарен американцам, что они сказали, что будут сильными. Мы обсуждали разные предложения: НАТО, статья 5, гарантии типа статьи 5", - говорит он.

Зеленский отметил, что есть разные гарантии безопасности: на бумаге, в документе и которые спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф передаст россиянам (во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 21 октября в Санкт-Петербурге - ред.).

"Услышим об их ответе через день", - уточнил президент.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Финляндии Александр Стубб отметил, что сегодняшние переговоры в Осло позволили добиться реального прогресса.

По его словам, обсуждения были сосредоточены на ПВО, энергетических объектах и частичном прекращении огня, например в сфере энергетики и продовольственной безопасности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Украина Стив Уиткофф
Новости
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко