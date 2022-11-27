Не только Украина. Россия планировала нападение на еще одну страну, - Newsweek

Россия готовилась напасть на Японию летом 2021 года, почти за полгода до того, как президент Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Как отмечает издание, об этом стало известно из электронного письма, которое было отправлено агентом под ником "Ветер перемен" Владимиру Осечкину, российскому правозащитнику, который руководит антикоррупционным веб-сайтом Gulagu.net. В документах с грифом секретности, которыми поделился информатор из ФСБ РФ, говорится, что Россия в августе 2021 года "вполне серьезно готовилась к локальному военному конфликту" с Японией.
"Уверенность в том, что страны войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в конце концов была выбрана Украина (сценарий особо не изменился), будут отвечать другие", - говорится в сообщении информатора.
Как утверждает "Ветер перемен", прокремлевские пропагандисты должны были "подогреть" ненависть россиян к японцам, используя ту же терминологию о "нацистах" и "фашистах", которая в итоге прозвучала в адрес украинцев. Первым шагом в этой пропагандистской кампании должно было стать рассекречивание ФСБ информации о том, что во время Второй мировой войны японские спецслужбы пытали граждан СССР, проводили "ужасающие биологические эксперименты" над советскими военнопленными. Кроме того, утверждалось, что Япония с 1938 года готовилась к войне с СССР, якобы совершая диверсии.
"Ветер перемен" также назвал точные позиции российских вертолетов, которые, по его словам, должны были ожидать сигнала для атаки на Японию.
"В обоих случаях это просто безумие. Но в целом война была неизбежна для России из-за маниакального желания ее со стороны руководства", - говорится в письме.
Аналитики Newsweek напомнили, что Россия и Япония никогда не подписывали мирный договор, формально завершающий Вторую мировую войну, из-за споров относительно группы островов, на которые претендует Япония, однако они до сих пор оккупированы Россией. Это острова Кунасири, Итуруп, Шикотан и Хабомай из гряды Курильских островов. Токио считает острова своими "северными территориями", и эта проблема десятилетиями напрягала отношения между Россией и Японией.
"Для Японии здесь - краеугольный камень ее современной геополитики: ее статус страны, проигравшей во Второй мировой войне, все еще мешает японцам иметь официальные военные силы, службу внешней разведки и ряд других вещей. Для Японии возвращение Курильских островов фактически означало бы пересмотр или даже упразднение ее послевоенного статуса", - писал информатор.
В письме не объясняется, почему Москва передумала и решила развязать полномасштабную войну против Украины. Однако сообщение было проверено экспертами группы расследователей Bellingcat. Так, Христо Грозев отметил, что показал письмо "двум фактическим контактам в ФСБ", которые "не сомневались, что его написал коллега".
Напомним, США и Япония в ноябре провели масштабные военные учения на японских юго-западных островах и вокруг них.
Также РБК-Украина сообщало, что Япония модернизирует свои управляемые ракеты класса "земля-воздух" для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемого Китаем и Россией.
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