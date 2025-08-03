Марс в Весах осыплет счастьем: эти знаки Зодиака ощутят на себе магию перемен

Уже очень скоро Марс совершит ингрессию в Весы. И для четырех знаков Зодиака это станет началом радостного периода, но есть те, кому стоит быть осторожнее.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, когда именно Марс совершит ингрессию и кому это принесет шанс на счастье.

Кого осчастливит Марс

"7 августа Марс, планета активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроя, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов, совершает ингрессию в знак Весов", - рассказала эксперт.

Марс будет находиться в седьмом знаке Зодиака до 22 сентября 2025 года.

Его положительное влияние ощутят представители таких знаков Зодиака:

Стрельцы

Водолеи

Близнецы

Львы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:

Весам

Козерогам

Овнам

Ракам.

"В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с пластической хирургией, музыкальными и танцевальными проектами, дизайном, дипломатией. Для директного Марса Весы нейтральный знак, но здесь он будет способствовать проявлениям предприимчивости, индивидуализма, независимости, открытости", - пояснила астролог.

Что такое ингрессия

Ингрессия Марса в знак Весов - это момент, когда планета переходит из предыдущего знака (в данном случае из Девы) в знак Весов. Это астрологическое событие, которое влияет на общий эмоциональный и энергетический фон, а также на то, как люди проявляют инициативу, ведут борьбу, отстаивают свои позиции и реализовывают желания.

Считается, что когда Марс входит в Весы, его прямолинейная и напористая природа попадает в пространство компромисса и утонченности. Из-за этого энергия Марса проявляется менее агрессивно, но более стратегически и дипломатично.