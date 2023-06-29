Не только Суровикин. Эксперт рассказал, кто еще может стать жертвой чисток в России

Чистки в России могут продолжиться после вероятного задержания главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ Сергея Суровикина.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отметил Коваленко, Суровикин является "карманным генералом" российской Федеральной службы безопасности.

Но, по словам эксперта, в список прислужников ФСБ входят также "мясник Мариуполя" генерал Михаил Мизинцев и бывший телохранитель диктатора Владимира Путина, сейчас губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам Коваленко, ФСБ пытается поскорее установить контроль над Министерством обороны, поскольку после военного поражения в Украине чистки могут стать по-настоящему масштабные.

При этом эксперт подчеркнул, что если подтвердится арест Суровикина, то под чистки могут попасть Мизинцев и Дюмин, а также пропагандисты и "военкоры", которые поддерживали бунт основателя ЧВК “Вагнера” Евгения Пригожина.

Арест Суровикина

Напомним, последние несколько дней в сети и СМИ пишут об аресте Сергея Суровикина, который был командующим Объединенной группировки российских войск в Украине.

В частности, информацию об аресте Суровикина подтвердило издание Financial Times со ссылкой на трех источников. Его якобы подозревают в том, что он стал на сторону Пригожина во время попытки госпереворота.

Более детально о ситуации вокруг российского генерала можете узнать в материале РБК-Украина.