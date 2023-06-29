Не лише Суровікін. Експерт розповів, хто ще може стати жертвою чисток у Росії

Чистки в Росії можуть продовжитись після ймовірного затримання головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Сергія Суровікіна.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Як зазначив Коваленко, Суровікін є "кишеньковим генералом" російської Федеральної служби безпеки.

Але, за словами експерта, до списку прислужників ФСБ входять також "м'ясник Маріуполя" генерал Михайло Мізинцев та колишній охоронець диктатора Володимира Путіна, зараз губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

За словами Коваленка, ФСБ намагається якнайшвидше встановити контроль над Міністерством оборони, оскільки після військової поразки в Україні чистки можуть стати по-справжньому масштабними.

При цьому експерт наголосив, що якщо підтвердиться арешт Суровікіна, то під чистки можуть потрапити Мізинцев та Дюмін, а також пропагандисти та "воєнкори", які підтримували бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Арешт Суровікіна

Нагадаємо, останні кілька днів у мережі та ЗМІ пишуть про арешт Сергія Суровікіна, який був командувачем Об'єднаного угруповання російських військ в Україні.

Зокрема, інформацію про арешт Суровікіна підтвердило видання Financial Times з посиланням на три джерела. Його нібито підозрюють у тому, що він став на бік Пригожина під час спроби держперевороту.

Більш детально про ситуацію навколо російського генерала можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.