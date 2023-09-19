"Шахтер" с поражения от "Порту" начал групповой этап Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа H, 1-й тур

"Шахтер" – "Порту" – 1:3

Голы: Келси, 13 – Галено, 8, 15, Тареми, 29

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"Драконы" полетели на ворота Ризныка с первых минут. Оборона "горняков" начала трещать по швам, и уже на 8-й минуте португальский гранд вышел вперед – после активного прессинга Франко пробил с линии штрафной, а Галено сыграл на добивании после сэйва кипера.

Сразу же последовал открытый футбол, в котором обе команды забыли об обороне. Неудивительно, что уже через пять минут "Шахтер" сравнял счет. Это Келси головой эффектно замкнул навес Конопли от лицевой линии после передачи Зубкова – 1:1.

Правда, еще две минуты спустя "Порту" восстановил статус-кво. В этот раз гостям из Пиренеев помог "горняк" Сикан. Нападающий оттянулся назад, чтобы помочь Мироши, но опрометчивой поперечной передачей обрезал полкоманды. Галено выскочил на свидание с Ризныком и хладнокровно переиграл вратаря.

Тут же голкипер потянул коварный удар Хайме. В ответ Келси мог оформить дубль, но не успел замкнуть навес Мироши. Зато "драконы" реализовали уже следующий голевой момент. Хайме и Галено оставили в дураках защиту на фланге, пошел пас на Тареми, а форвард из центра штрафной в касание отправил в ворота.

Со стартом второй половины "Шахтер" попытался перехватить инициативу. "Горняки" даже быстро организовали возможность забить, но Назарина после передачи Судакова мощным ударом попал в кипера. На этом команда Сержиу Консейсау намерения чемпионов Украины пресекла.

Зато "Порту" сам начал транжирить моменты. Вот Эустакио опасно пробил из пределов штрафной – Ризнык потащил. Далее украинский вратарь парировал выстрел Франко в дальний угол. А еще в одном эпизоде голкипер ликвидировал опасность после собственной ошибки.

Постепенно игра успокоилась и перешла в категорию, когда одна команда не может реализовать желание забить, а другая не слишком стремится к этому. Не прибавила активности "Шахтеру" и серия замен. Ни Бондаренко, ни Кащук особо свои таланты не продемонстрировали.

Пытался самостоятельно вернуть "горняков" в игру Зубков. Вингер на 79-й минуте получил передачу справа в атаке и решил взять инициативу на себя. Он подработал мяч под удар и пробил в ближний угол, но кипер такого развития событий и ждал.

Финальные минуты прошли без голевых моментов. В конце концов цифры на табло так и не изменились. Итак, "Шахтер" начал основную сетку Лиги чемпионов с домашнего поражения. Следующий матч – 4 октября против бельгийского "Антверпена" на выезде.