В Бундестаге одобрили закупку истребителей F-35 у США, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это один из первых крупных оборонных проектов, где Берлин получит деньги из специального фонда в размере 100 миллиардов евро, о котором канцлер Олаф Шольц объявил в рамках большого изменения политики через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале.

Германия планирует закупить в общей сложности 35 истребителей-невидимок F-35, включая ракеты, другое оружие и оборудование, причем первые восемь самолетов будут поставлены в 2026 году.