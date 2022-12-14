В Бундестаге одобрили закупку истребителей F-35 у США, - Reuters
Сегодня, 14 декабря, бюджетный комитет немецкого парламента одобрил закупку истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin на 10 миллиардов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Это один из первых крупных оборонных проектов, где Берлин получит деньги из специального фонда в размере 100 миллиардов евро, о котором канцлер Олаф Шольц объявил в рамках большого изменения политики через несколько дней после вторжения России в Украину в феврале.
Германия планирует закупить в общей сложности 35 истребителей-невидимок F-35, включая ракеты, другое оружие и оборудование, причем первые восемь самолетов будут поставлены в 2026 году.
Американский самолет заменит единственный немецкий реактивный самолет Tornado, способный нести американские ядерные бомбы, хранящиеся в Германии для использования в случае конфликта.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, когда планируют завершить поставки американских истребителей в Германию.
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