Только после войны: сколько украинцев в Польше планируют вернуться домой

Хотят ли украинцы вернуться

51% опрошенных намерены вернуться в Украину. Однако большинство из них не планируют делать это в ближайшее время:

8% готовы вернуться в ближайшее время;

43% - после завершения войны;

26% не планируют возвращаться;

23% пока не определились.

Главным условием возвращения есть безопасность и стабильность в Украине - ее назвали 71% респондентов.

Также важными факторами являются:

развитие экономики - 36%;

- 36%; перспективы трудоустройства - 26%;

- 26%; отсутствие внутренних языковых, религиозных и других конфликтов - 21%;

- 21%; развитие социальной инфраструктуры - 12%;

- 12%; возможность влиять на общественные изменения - 12%;

- 12%; участие в восстановлении страны - 11%;

- 11%; ухудшение условий жизни за границей - 11%.

Почти половина рассматривает жизнь за границей навсегда

Остаться на постоянное проживание за границей хотели бы 44% украинских беженцев, в то время как 43% не хотят этого. Остальные не определились.

Среди тех, кто планирует остаться за границей, 40% выбирают именно Польшу, 17% хотели бы жить в другой европейской стране, а 6% - за пределами Европы. Еще 37% не определились с конкретной страной.

При этом 34% опрошенных рассматривают возможность получения польского гражданства, в том числе те, кто уже подал соответствующие документы. Не планируют получать гражданство 46%, еще 20% не определились.

Самой желанной помощью для облегчения жизни в Польше респонденты назвали возможность получить польское гражданство - 35%.

Как украинцы адаптировались в Польше

Своим уровнем социальной адаптации удовлетворены 57% опрошенных, в то время как 37% не удовлетворены.

В то же время языковая интеграция достаточно высока: 60% заявили, что владеют польским на среднем или высоком уровне. Еще 26% имеют базовые знания, 12% - начальный уровень. Не знают польского только 2%.

Среди основных проблем жизни в Польше украинцы чаще всего называли негативное влияние медиа - 45%. Также респондентов беспокоят:

проблемы психического здоровья - 29%;

- 29%; сложный доступ к качественной медицине - 28%;

- 28%; общие проблемы со здоровьем - 24%;

- 24%; нехватка возможностей для самореализации - 23%;

- 23%; недостаточная социальная адаптированность, дефицит свободного времени и жилищные трудности - по 22%;

- по 22%; физическая безопасность - 21%;

- 21%; высокая нагрузка и нехватка денег - по 19%;

- по 19%; трудности с трудоустройством или утратой актуальности профессии - 17%.

Психологическое состояние также остается проблемой: 26% часто или очень часто испытывали чрезмерную тревогу или панику, с которой не могли справиться. Еще 31% переживали такие состояния иногда.

Работа и жилье

73% украинских беженцев в Польше имеют работу. Среди трудоустроенных 87% работают непосредственно в Польше, 4% - в Украине, еще 5% - одновременно в нескольких странах.

Материальное положение за последний год у большей части опрошенных не изменилось - так ответили 41%. В то же время 36% заявили об улучшении, а 20% - об ухудшении.

На следующий год украинцы смотрят несколько более оптимистично: 38% ожидают улучшения материального положения, 12% - ухудшения, 31% - не прогнозируют изменений.

С жильем ситуация более сложная. 81% украинских беженцев арендуют жилье, собственное жилье имеют только 7%. Еще 3% обеспечивает жильем работодатель, по 2% живут в польских семьях или у украинских друзей и знакомых, а 1% пользуется социальным жильем.

Что украинцы думают о жизни в Польше

Лучше всего беженцы оценивают возможности для качественного досуга - положительно их оценивают 57%.

Комфортно жить в Польше считают возможным 41%, доступность дошкольного и школьного образования положительно оценивают 39%.

Наибольшие трудности связаны с жильем и медициной. Покупку собственного жилья положительно оценивают только 16%, в то время как 44% считают его недоступным. Доступность качественной медицины положительно оценивают 26%, а отрицательно - 32%.

Среди других показателей: 26% положительно оценивают возможность работы за достаточную оплату, 27% - отрицательно. Социальную поддержку хорошо оценивают 20%, плохо - 29%.

Украинцы продолжают общаться преимущественно со своими

Ближайший круг общения 45% респондентов состоит преимущественно из украинцев. Еще 34% одновременно общаются с украинцами и поляками.

Преимущественно с поляками общаются только 8% опрошенных, а 13% заявили, что вообще нет близкого круга общения.

Отношение украинцев к местному населению в основном нейтральное (44%) или теплое (50%). В то же время отношение поляков к себе украинцы оценивают более сдержанно: 30% назвали его теплым, 46% - нейтральным, а 22% - холодным.

За последние 12 месяцев 31% опрошенных сталкивались с дискриминацией из-за национальной или этнической принадлежности, еще 22% - из-за использования украинского языка. В то же время 49% не сталкивались с дискриминацией ни по одному из перечисленных в опросе признаков.