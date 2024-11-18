Графики отключения света в Киеве изменили: как теперь ориентироваться

В Киеве обновили графики отключения электроэнергии. Теперь на сайте Yasno будут показывать только фактические отключения света по соответствующему адресу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook энергетической компании Yasno и ее генерального директора Сергея Коваленко .

Отмечается, что теперь на сайте Yasno можно посмотреть фактические отключения света по своей группе на два дня - сегодня и завтра.

Достаточно лишь указать город и вы сразу увидите расписание на этот или следующий день с двумя слотами:

белая зона - свет точно будет;

темно-серая зона - свет будут выключать.

Как отметили в компании, каждый вечер к 20:00 графики уже будут доступны на сайте.

"Когда "Укрэнерго" будет знать объемы ограничений на следующий день, он будет передавать их оператору системы распределения (ОСР) для формирования графиков. Как только ОСР предоставит их нам, графики появятся на сайте", - пояснили в Yasno.

По словам Коваленко, чтобы показать, кого будут точно отключать в конкретный день, и сформирован график фактических отключений света.

"В нем нет лишнего - только время, когда завтра свет будет, и когда нет. Конечно, график фактических отключений создается на основе графика вероятных отключений. ОСР формируют его после команды "Укрэнерго" в зависимости от объемов ограничений", - пояснил он.

В то же время гендиректор компании отметил, что "Укрэнерго" может корректировать ограничения, а значит, будет меняться и фактический график. Поэтому возле таблички с графиком теперь будет дата и время обновления информации.