Не только IRIS-T: Шольц рассказал, что еще вошло в новый пакет помощи Германии Украине

Украина получит от Германии не только шестую установку IRIS-T. Но и вертолеты Sea King и другое вооружение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Германия только что предоставила Украине экстренную зимнюю помощь, чтобы худшие разрушения можно было быстро восстановить и отремонтировать", - заявил Шольц.

Он отметил, что сейчас Германия является вторым крупнейшим партнером Украины с объемом помощи около 28 млрд евро, на первом месте США.

Также Шольц заявил, что уже в декабре Украина получит пусковые установки для Patriot и самоходные зенитные установки Gepard. Кроме этого Шольц заявил, что Германия в следующем году также поставит Украине шесть вертолетов Sea King, системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны.

Напомним, ранее стало известно, что в новый пакет помощи от Германии также войдут:

системы противовоздушной обороны Iris-T;

десять основных боевых танков Leopard 1A5;

60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин;

шесть тысяч неуправляемых и 500 управляемых ракет.

Поддержка Германии Украины Германией

Германия является ключевым партнером Украины, предоставляя военную, гуманитарную и финансовую поддержку в условиях полномасштабной войны. С начала российской агрессии Германия передала Украине современное вооружение, в частности самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, системы ПВО IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и другое оборудование.

Кроме военной помощи, Германия финансирует гуманитарные проекты, направленные на восстановление критической инфраструктуры и поддержку украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома.