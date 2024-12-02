Не лише IRIS-T: Шольц розповів, що ще увійшло до нового пакета допомоги Німеччини Україні

Україна отримає від Німеччини не лише шосту установку IRIS-T. А й гвинтокрили Sea King та інше озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Німеччина щойно надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати", - заявив Шольц.

Він зауважив, що наразі Німеччина є другим найбільшим партнером України з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, на першому місці США.

Також Шольц заявив, що вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard. Окрім цього Шольц заявив, що Німеччина у наступному році також поставить Україні шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до нового пакета допомоги від Німеччини також увійдуть:

системи протиповітряної оборони Iris-T;

десять основних бойових танків Leopard 1A5;

60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин;

шість тисяч некерованих і 500 керованих ракет.

Підтримка Німеччини України

Німеччина є ключовим партнером України, надаючи військову, гуманітарну та фінансову підтримку в умовах повномасштабної війни. З початку російської агресії Німеччина передала Україні сучасне озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, системи ППО IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та інше обладнання.

Окрім військової допомоги, Німеччина фінансує гуманітарні проєкти, спрямовані на відновлення критичної інфраструктури та підтримку українців, які були змушені залишити свої домівки.