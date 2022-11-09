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Не только Иран. В разведке назвали страны, которые помогают России

Фото: представитель ГУР МО Вадим Скибицкий (finbalance.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия обращалась за помощью для ведения войны против Украины не только к Ирана, но и к Китаю и Северной Корее. Кроме того, Казахстан и Узбекистан помогают стране-агрессору обходить санкции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в интервью La Repubblica.

"Они также обращались в Китай и Северную Корею, возможно, в Кыргызстан, за поставками оружия, в частности шаров для РСЗО - "Смерч" и "Ураган". Есть страны, такие как Казахстан и Узбекистан, которые помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет", - сказал он.

Он подчеркнул, что у России нет суперсовременного оружия, которое она демонстрирует на военных парадах. По словам Скибицкого, это просто инсценировка. Москва не может сама производить высокотехнологичное оружие, поэтому обращается к другим странам.

Напомним, по данным Sky News, Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на беспилотники, которые использует для ударов по Украине.

Кроме того, РФ договорилась с Ираном о поставках ударных дронов и баллистических ракет дальностью 300 и 700 километров.

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