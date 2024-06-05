Не только иноагенты. В Грузии представили еще один законопроект по примеру российского

Законопроект запрещает однополые браки, гендерно-подтверждающую опеку и изменение гендерного признака в официальных документах, усыновление однополыми парами, публичное одобрение однополых отношений на собраниях и в учебных заведениях, а также освещение однополых отношений в СМИ.

О новой инициативе объявил спикер парламента и член "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили буквально через день после подписания закона об "иностранном влиянии".

Подражание России

Предложения "Грузинской мечты" по ограничению прав ЛГБТК+ сравнимы с законами, действующими в России. Российские власти за последнее десятилетие также запретили публичное одобрение "нетрадиционных сексуальных отношений", гендерно-подтверждающий уход и изменение гендера в официальных документах.

Последним шагом против общества является то, что Верховный суд России фактически запретил ЛГБТК+ активизм, назвав его "экстремистской организацией".