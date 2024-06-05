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Не лише іноагенти. У Грузії представили ще один законопроект на зразок російського

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У вівторок, 4 червня, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" представила проект закону, який обмежує права ЛГБТК+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Законопроект забороняє одностатеві шлюби, гендерно-підтверджувальну опіку та зміну гендерної ознаки в офіційних документах, усиновлення одностатевими парами, публічне схвалення одностатевих стосунків на зібраннях і в навчальних закладах, а також висвітлення одностатевих стосунків у ЗМІ.

Про нову ініціативу оголосив спікер парламенту і член "Грузинської мрії" Шалва Папуашвілі буквально через день після того, як він підписав закон про "іноземний вплив".

Наслідування Росії

Пропозиції "Грузинської мрії" щодо обмеження прав ЛГБТК+ можна порівняти з законами, які діють у Росії. Російська влада протягом останнього десятиліття також заборонила публічне схвалення «нетрадиційних сексуальних стосунків», гендерно-підтверджувальний догляд і зміну гендеру в офіційних документах.

Останнім кроком проти спільноти є те, що Верховний суд Росії фактично заборонив ЛГБТК+ активізм, назвавши його "екстремістською організацією".

Зазначений законопроект "Грузинської мрії" - вже друга ініціатива на зразок російської. Нещодавно у Грузії було прийнято закон про "іноземний вплив". Це викликало тижні масових протестів і широко критикувалося як загроза демократичним свободам, а також шансам Грузії приєднатися до Європейського Союзу.

Президентка Грузії наклала вето на закон, але парламент його подолав.

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