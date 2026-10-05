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Всего две планеты из 29: ученые выяснили, где жизнь может быть более развитой, чем на Земле

08:09 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Ученые разгадали новую тайну парадокса Ферми (фото: Frank Cone)

Миллиарды лет не гарантируют планете сложной жизни - экзопланеты могут населять только микроорганизмы. Ученые выяснили, что значительно важнее возраста планеты может быть количество энергии, которую она получает благодаря фотосинтезу.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в International Journal of Astrobiology.

Ученые проанализировали условия на 29 ближайших экзопланетах, где потенциально может существовать жидкая вода.

Моделирование показало, что только на двух из них - GJ 1061c и K2-3d - жизнь имела шанс эволюционировать дальше, чем на Земле. Для большинства других миров ключевыми сдерживающими факторами стали нехватка света, высокие температуры и осадки.

Фотосинтез как часы эволюции

Исследователи объясняют: растительность конвертирует солнечный свет в химическую энергию, создавая основу возникновения сложных животных организмов.

Для оценки эволюционного потенциала учёные сравнили объемы связанного углерода за всю историю Земли с возможностями других планет:

За 3,2 миллиарда лет до появления сосудистых растений на Земле было связано около 2,4×10²⁵ граммов углерода.

Возникновение сосудистых растений добавило еще 7×10²⁵ граммов - это обеспечило появление млекопитающих и человека.

На известной планете TRAPPIST-1e за все время ее существования накоплен лишь 21 процент уровня Земли до появления сосудистых растений.

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Почему красные карлики замедляют развитие жизни?

Большинство известных исследуемых миров вращается вокруг тусклых красных карликов и всегда обращены к своей звезде только одной стороной.

Поэтому среднее годовое количество света там значительно ниже, а для фотосинтеза доступна только половина поверхности.

Даже если такие планеты на миллиарды лет старше Земли, жизнь на них, по оценкам ученых, до сих пор находится на бактериальном уровне.

Ученые также отмечают: решающим ограничением роста растений на большинстве потенциально жизнеспособных экзопланет является нехватка дождей.

"Если там и возникнут разумные существа, их среда обитания будет напоминать скорее пустынную планету из фильма "Дюна", чем влажные тропики "Аватара"", - резюмируют ученые.

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