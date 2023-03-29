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В оккупированной части Запорожской области от жителей требуют "пропуска" на передвижение

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Запорожская область, Среда 29 марта 2023 12:33
В оккупированной части Запорожской области от жителей требуют "пропуска" на передвижение Фото: оккупанты вводят "пропуска" для жителей оккупированной части Запорожской области (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во временно оккупированной части Запорожской области "местные власти" ужесточают правила передвижения по региону для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

В ЦНС отмечают, чтобы передвигаться по оккупированному региону Запорожской области с 1 апреля жителям нужно получить "пропуск" от "коменданта". При оформлении такого "пропуска" оккупанты также проводят перепись авто и фильтрацию владельцев машин.

Также в Центре национального сопротивления напомнили, что россияне могут останавливать людей когда угодно и на каждом блокпосту. Так оккупанты ранее фактически запретили перемещаться по захваченным территориям, не говоря о выезде на свободные территории.

Ранее мы писали о том, что на временно оккупированной части Запорожской области оккупанты проводят инструктажи по эвакуации для коллаборантов перед возможным контрнаступлением ВСУ.

Также напомним, что РФ отправит прокуроров на временно оккупированные территории из-за дефицита местных коллаборантов.

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окупанти Запорожская область
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