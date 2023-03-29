В оккупированной части Запорожской области от жителей требуют "пропуска" на передвижение
Фото: оккупанты вводят "пропуска" для жителей оккупированной части Запорожской области (Getty Images)
Во временно оккупированной части Запорожской области "местные власти" ужесточают правила передвижения по региону для местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.
В ЦНС отмечают, чтобы передвигаться по оккупированному региону Запорожской области с 1 апреля жителям нужно получить "пропуск" от "коменданта". При оформлении такого "пропуска" оккупанты также проводят перепись авто и фильтрацию владельцев машин.
Также в Центре национального сопротивления напомнили, что россияне могут останавливать людей когда угодно и на каждом блокпосту. Так оккупанты ранее фактически запретили перемещаться по захваченным территориям, не говоря о выезде на свободные территории.