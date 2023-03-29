ua ru
Ср, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованій частині Запорізької області від мешканців вимагають "перепустки" на пересування

Новость на русском →
Запорізька область, Середа 29 березня 2023 12:33
В окупованій частині Запорізької області від мешканців вимагають "перепустки" на пересування Фото: окупанти вводять "перепустки" для мешканців окупованої частини Запорізької області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У тимчасово окупованій частині Запорізької області "місцева влада" посилює правила пересування регіоном для місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, щоб пересуватися окупованим регіоном Запорізької області з 1 квітня жителям потрібно отримати "перепустку" від "коменданта". При оформленні такої "перепустки" окупанти також проводять перепис авто та фільтрацію власників машин.

Також у Центрі національного спротиву нагадали, що росіяни можуть зупиняти людей будь-коли і на кожному блокпосту. Так окупанти раніше фактично заборонили пересуватися захопленими територіями, не кажучи про виїзд на вільні території.

Раніше ми писали про те, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти проводять інструктажі з евакуації для колаборантів перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Також нагадаємо, що РФ відправить прокурорів на тимчасово окуповані території через дефіцит місцевих колаборантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Запорожская область
NEWS
Не отримав гарантій від Китаю. Зеленський сказав, навіщо Путіну "ядерка" в Білорусі
Не отримав гарантій від Китаю. Зеленський сказав, навіщо Путіну "ядерка" в Білорусі
DAILY
Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни намагаються оточити Авдіївку та чим вона важлива для армії Путіна