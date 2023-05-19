Не только из-за сложностей для ПВО. Гуменюк назвала цели российских обстрелов ночью

По ее словам, определенные сложности для работы украинских систем ПВО в ночное время суток есть, даже несмотря на то, что наши военные уже пользуются сверхсовременными ЗРК.

"Кроме этого, напомню, что враг работает по схеме террориста, поэтому важно для него еще и истощение украинского населения такими ночными долгими атаками. Истощение, когда люди не спят, а на следующий день им нужно идти на работу", - добавила Гуменюк.

Она подчеркнула, что такие атаки - это испытание и для экономики украинских регионов, потому что враг бьет по тем областям, которые призваны обеспечивать возможность украинских защитников держать оборону и начинать наступление.

Стоит заметить, что россияне на этой неделе усилили ракетные удары по территории Украины. Они пытаются атаковать нашу страну в ночное время суток. Также враг стал чаще пользоваться гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и баллистическими ракетами.