Не лише через складнощі для ППО. Гуменюк назвала цілі російських обстрілів вночі

За її словами, певні складнощі для роботи українських систем ППО в нічний час є, навіть незважаючи на те, що наші військові вже користуються надсучасними ЗРК.

"Окрім цього, нагадаю, що ворог працює за схемою терориста, тому важливим для нього є ще й виснаження українського населення такими нічними довгими атаками. Виснаження, коли люди не сплять, а наступного дня їм потрібно йти на роботу", - додала Гуменюк.

Вона підкреслила, що такі атаки - це випробування і для економіки українських регіонів, тому що ворог б'є по тих областях, які мають забезпечувати можливість українських захисників тримати оборону і розпочинати наступ.

Варто зауважити, що росіяни цього тижня посилили ракетні удари по території України. Вони намагаються атакувати нашу країну вночі. Також ворог став частіше користуватися гіперзвуковими ракетами "Кинджал" та балістичними ракетами.