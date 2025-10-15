Не только айтишники: кто в Украине зарабатывает до 100 тысяч гривен

Средняя зарплата выросла на 2 тысячи гривен

"Средняя заработная плата в вакансиях, размещенных на Едином портале службы занятости, сейчас составляет 23 тысячи гривен. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году", - рассказала Жовтяк.

По ее словам, самые высокие зарплаты предлагают в секторе безопасности и обороны, ІТ, недвижимости, связи, автобизнесе, HR и страховании.

Кому платят до 100 тысяч гривен

"До 100 тысяч и выше могут зарабатывать инженеры - программисты, специалисты по разработке и тестированию программного обеспечения, водители, дальнобойщики, машинисты крана, менеджеры различной квалификации, автоэлектрики-диагносты - 80-90 тысяч гривен, автослесари, рихтовщики - от 80 тысяч гривен", - заявила чиновница.

Без опыта сложно, но шанс есть

Руководительница службы занятости подчеркивает, что найти работу с высокой оплатой без опыта непросто, однако реальные возможности существуют.

"Если работник хорошо себя зарекомендует, работодатель не захочет терять такого специалиста", - сказала она.

Работодатели стали более гибкими

На рынке труда наблюдается тенденция к снижению требований к кандидатам из-за нехватки квалифицированных кадров.

"Работодатели готовы идти навстречу - пересматривать график, условия труда, предлагать социальный пакет и страхование", - добавила Жовтяк.