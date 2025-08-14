Только 5 знаков из Китайского гороскопа возродятся из пепла и начнут новую жизнь

Крыса (годы рождения: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Крысы наконец-то оставят в прошлом внутреннюю тревогу и ощущение, что что-то не так. После длительного периода сомнений и ограничений в жизни появится новая тропа - четкая, но с пространством для чуда. Вы начнете действовать и удивляться, насколько легко все складывается, когда вы в себя верите. Это перерождение будет спокойным, но необратимым.

Бык (годы рождения: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

У Быков начинается период пробуждения. То, что долго было "не ко времени", наконец найдет возможность для реализации. Новый смысл в обычных вещах и вдохновение, которое невозможно игнорировать, помогут стать фениксом, который расправляет крылья. Особенно сильно это коснется личной жизни.

Кот-Кролик (годы рождения: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Настал момент, когда вам стоит о себе заявить. Это перерождение будет нежным, будто утро после грозы. Вы научитесь защищать свои границы без вины и говорить "нет" без страха. А там, где исчезло, казалось бы, все, снова появится свет.

Змея (годы рождения: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змеи часто долго молчат и наблюдают, прежде чем что-то изменить. Но сейчас именно тот момент, когда все лишнее начнет само по себе. Останется лишь сущность. Ваш разум очистится, а интуиция начнет говорить так громко, что вы больше не сможете ее игнорировать. Истинное Я проявится, и вы уже не вернетесь к старому.

Собака (годы рождения: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

У Собак начинается духовное обновление. Это не о карьере или больших событиях, а о глубоком осознании, кто вы есть. То, что долго болело, отступит. Вы начнете лучше понимать свои потребности, не отказываясь от себя ради других. Именно это ваша новая жизнь, как у Феникса, который возродился из пепла.