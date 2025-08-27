RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Только 4 знака Зодиака смогут увеличить доходы в сентябре: есть ли вы среди них

Знаки Зодиака, которых в сентябре ждет финансовый прорыв (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп на сентябрь 2025 обещает ряд финансовых возможностей для нескольких знаков Зодиака. Они смогут увеличить размеры доходов и развить свою карьеру.

Кому повезет с деньгами в сентябре, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Your Tango.

Близнецы

Вы можете почувствовать финансовое благословение уже в начале месяца под влиянием Венеры и Юпитера, которые будут находиться во втором доме денег.

В этот период могут появиться новые карьерные возможности, которые позволят заработать дополнительные доходы.

Лев

Вас ждут благоприятные условия для заработка и финансового планирования, которые поспособствуют увеличению доходов.

Солнце и Венера войдут во второй дом денег, а значит первый месяц осени точно стоит посвятить реализации выгодных проектов и созданию новых источников дохода.

Стрелец

Под влиянием Юпитера в восьмом доме, который в частности отвечает за финансы, перед вами откроются широкие возможности для заработка.

Также на успех может рассчитывать ваш партер, если он есть. Это удачный период для инвестиций и пересмотра финансовых планов.

Водолей

Сатурн вернулся в ваш второй дом денег на шесть месяцев, что позволит оценить предыдущие финансовые планы и упущения.

Солнце в восьмом доме усиливает внимание к доходам, а транзит Венеры и Меркурия будет способствовать финансовым изменениям и прибыльным сделкам.

Читайте РБК-Украина в Google News
