Только 4% электронных сигарет в Украине легальны: исследование Kantar

Что показало исследование

Как говорится в обзоре, самый высокий уровень нелегальной продукции зафиксирован в сегментах одноразовых устройств и е-сигарет с многоразовыми картриджами и подами - там доля нелегального товара приближается к 100%.

По структуре рынка наиболее популярным типом устройств оказались е-сигареты со сменными многоразовыми картриджами/подами (42%), на втором месте - одноразовые е-сигареты (39%).

Далее следуют вейпы со встроенным заправочным резервуаром (21%) и е-сигареты со сменными одноразовыми картриджами (18%). Респонденты могли воспользоваться несколькими типами продукции сразу, поэтому сумма долей превосходит 100%.

Большинство пользователей (75%) покупают е-сигареты оффлайн, и только 25% - онлайн. Средний объем потребления жидкости составляет 1,7 мл в день.

Инфографика Kantar

Две трети рынка устройств и картриджей/подов контролируют бренды трех китайских компаний - VapeOnly (Elf Bar, Lost Mary), Smoore (Vaporesso) и Woody Vapes (VooPoo).

Среди крупнейших игроков на рынке жидкостей - треть занимают украинские производители Chaser Lab, Liquid Lab и Octolab, а также китайский VapeOnly.

Как отличить нелегальные вейпы

Авторы исследования выделили типичные признаки нелегальности вейп-продукции:

выраженный запах или вкус, отличный от табачного;

одноразовые устройства или картриджи объемом более 2 мл;

содержание никотина более 20 мг/мл;

розничная продажа сырья для жидкостей и никотина в отдельности или в составе наборов;

реализация без акцизной марки;

медицинские предупреждения на иностранном языке.

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В то же время стоит обратить внимание на контекст вокруг представителей этого рынка. Тему легальности вейп-рынка неоднократно поднимали журналисты-расследователи.

В частности, Всеукраинская ассоциация рынка электронных сигарет (ВАРЕС) публично позиционирует себя как объединение легальных импортеров и производителей, однако, по данным медиа, деятельность всех ее участников фигурировала в судебных производствах, связанных с незаконным оборотом подакцизной продукции и уклонением от уплаты акциза.

Журналисты ссылались на материалы Единого реестра судебных решений в отношении компаний, связанных с членами ассоциации.