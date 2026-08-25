Только 4% электронных сигарет в Украине легальны: исследование Kantar

Почти весь рынок электронных сигарет в Украине находится в тени: 93,3% продукции не соответствует требованиям законодательства, а полностью легальна лишь каждая двадцать пятая единица товара.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные обзора рынка электронных сигарет от Kantar.
Как говорится в обзоре, самый высокий уровень нелегальной продукции зафиксирован в сегментах одноразовых устройств и е-сигарет с многоразовыми картриджами и подами - там доля нелегального товара приближается к 100%.
По структуре рынка наиболее популярным типом устройств оказались е-сигареты со сменными многоразовыми картриджами/подами (42%), на втором месте - одноразовые е-сигареты (39%).
Далее следуют вейпы со встроенным заправочным резервуаром (21%) и е-сигареты со сменными одноразовыми картриджами (18%). Респонденты могли воспользоваться несколькими типами продукции сразу, поэтому сумма долей превосходит 100%.
Большинство пользователей (75%) покупают е-сигареты оффлайн, и только 25% - онлайн. Средний объем потребления жидкости составляет 1,7 мл в день.
Две трети рынка устройств и картриджей/подов контролируют бренды трех китайских компаний - VapeOnly (Elf Bar, Lost Mary), Smoore (Vaporesso) и Woody Vapes (VooPoo).
Среди крупнейших игроков на рынке жидкостей - треть занимают украинские производители Chaser Lab, Liquid Lab и Octolab, а также китайский VapeOnly.
Авторы исследования выделили типичные признаки нелегальности вейп-продукции:
В то же время стоит обратить внимание на контекст вокруг представителей этого рынка. Тему легальности вейп-рынка неоднократно поднимали журналисты-расследователи.
В частности, Всеукраинская ассоциация рынка электронных сигарет (ВАРЕС) публично позиционирует себя как объединение легальных импортеров и производителей, однако, по данным медиа, деятельность всех ее участников фигурировала в судебных производствах, связанных с незаконным оборотом подакцизной продукции и уклонением от уплаты акциза.
Журналисты ссылались на материалы Единого реестра судебных решений в отношении компаний, связанных с членами ассоциации.
Отметим, исследование рынка электронных сигарет провела компания Kantar в апреле-мае 2026 года по заказу крупнейших производителей табачных изделий в Украине. В нем приняли участие 600 совершеннолетних пользователей электронных сигарет, которые пользуются ими, по меньшей мере, раз в неделю и проживают в Украине.