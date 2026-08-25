Лише 4% електронних сигарет в Україні легальні: дослідження Kantar

Що показало дослідження

Як йдеться в огляді, найвищий рівень нелегальної продукції зафіксовано в сегментах одноразових пристроїв та е-сигарет із багаторазовими картриджами й подами - там частка нелегального товару наближається до 100%.

За структурою ринку найпопулярнішим типом пристроїв виявились е-сигарети зі змінними багаторазовими картриджами/подами (42%), на другому місці - одноразові е-сигарети (39%).

Далі йдуть вейпи з вбудованим заправним резервуаром (21%) та е-сигарети зі змінними одноразовими картриджами (18%). Респонденти могли користуватися кількома типами продукції одночасно, тому сума часток перевищує 100%.

Більшість користувачів (75%) купують е-сигарети офлайн, і лише 25% - онлайн. Середній обсяг споживання рідини становить 1,7 мл на день.

Інфографіка Kantar

Дві третини ринку пристроїв і картриджів/подів контролюють бренди трьох китайських компаній - VapeOnly (Elf Bar, Lost Mary), Smoore (Vaporesso) та Woody Vapes (VooPoo).

Серед найбільших гравців на ринку рідин - третину займають українські виробники Chaser Lab, Liquid Lab та Octolab, а також китайський VapeOnly.

Як відрізнити нелегальні вейпи

Автори дослідження виокремили типові ознаки нелегальності вейп-продукції:

виражений запах або смак, відмінний від тютюнового;

одноразові пристрої чи картриджі об'ємом понад 2 мл;

вміст нікотину понад 20 мг/мл;

роздрібний продаж сировини для рідин та нікотину окремо або у складі наборів;

реалізація без акцизної марки;

медичні попередження іноземною мовою.

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Водночас варто враховувати контекст навколо представників цього ринку. Тему легальності вейп-ринку неодноразово порушували журналісти-розслідувачі.

Зокрема, Всеукраїнська асоціація ринку електронних сигарет (ВАРЕС) публічно позиціонує себе як об'єднання легальних імпортерів і виробників, однак, за даними медіа, діяльність усіх її учасників фігурувала у судових провадженнях, пов'язаних із незаконним обігом підакцизної продукції та ухиленням від сплати акцизу.

Журналісти посилалися на матеріали Єдиного реєстру судових рішень щодо компаній, пов'язаних із членами асоціації.