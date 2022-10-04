В лесах Харьковской области чуть ли не каждый день находят потерянных оккупантов, - МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что чуть ли не каждый день обнаруживают российских военных, потерявшихся в лесах Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.
"С первых дней войны после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена сеть блокпостов", - говорится в сообщении.
По информации МВД, за сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек. В дальнейшем их передавали для отработки в органы Службы безопасности Украины.
Также Енин рассказал, что чуть ли не ежедневно обнаруживают потерявшихся в местных лесах российских военных. Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД.
"И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняем обменный фонд", – добавил замминистра.
Напомним, Служба безопасности объявила подозрение коллаборанту , пойманному в Харьковской области. Он возглавлял так называемую "народную милицию" в Балаклее во время оккупации.
Также правоохранители задержали предателя из Изюма Харьковской области. Мужчина возглавил псевдополицию во время оккупации города.
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