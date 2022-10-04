В лесах Харьковской области чуть ли не каждый день находят потерянных оккупантов, - МВД

"С первых дней войны после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена сеть блокпостов", - говорится в сообщении.

По информации МВД, за сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек. В дальнейшем их передавали для отработки в органы Службы безопасности Украины.

Также Енин рассказал, что чуть ли не ежедневно обнаруживают потерявшихся в местных лесах российских военных. Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД.

"И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняем обменный фонд", – добавил замминистра.