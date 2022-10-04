В лісах Харківської області ледве не щодня знаходять загублених окупантів, - МВС

"З перших днів війни після звільнення населених пунктів Харківської області поліцією встановлено мережу блокпостів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МВС, за добу кількість затриманих потенційних колаборантів могла сягати 40 осіб. В подальшому їх передавали для відпрацювання до органів Служби безпеки України.

Також Єнін розповів, що ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у місцевих лісах. Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС.

"І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюємо обмінний фонд", - додав заступник міністра.