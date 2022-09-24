Возглавлял псевдополицию. В Харьковской области поймали предателя из Изюма

Правоохранители задержали предателя из Изюма Харьковской области. Мужчина возглавил псевдополицию во время оккупации города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

По данным следствия, 43-летний бывший полицейский добровольно перешел на сторону оккупантов. Он занял должность "участкового инспектора полиции", а позже получил "повышение" и возглавил незаконный орган.

В июле предатель вместе с российскими солдатами и боевиками "ЛНР" забрал у своих бывших коллег трудовые книжки.

После освобождения города коллаборант пытался скрыться, но 23 сентября его удалось задержать. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.