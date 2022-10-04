В лесах Харьковской области чуть ли не каждый день находят потерянных оккупантов, - МВД

Фото: В лесах Харьковской области чуть ли не каждый день находят потерянных оккупантов (t me zsuwar)

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что чуть ли не каждый день обнаруживают российских военных, потерявшихся в лесах Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"С первых дней войны после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена сеть блокпостов", - говорится в сообщении. По информации МВД, за сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек. В дальнейшем их передавали для отработки в органы Службы безопасности Украины. Также Енин рассказал, что чуть ли не ежедневно обнаруживают потерявшихся в местных лесах российских военных. Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД. "И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняем обменный фонд", – добавил замминистра.