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В лесах Харьковской области чуть ли не каждый день находят потерянных оккупантов, - МВД

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Украина, Вторник 04 октября 2022 22:36
В лесах Харьковской области чуть ли не каждый день находят потерянных оккупантов, - МВД Фото: В лесах Харьковской области чуть ли не каждый день находят потерянных оккупантов (t me zsuwar)
Автор: Дмитрий Браславский

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что чуть ли не каждый день обнаруживают российских военных, потерявшихся в лесах Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"С первых дней войны после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена сеть блокпостов", - говорится в сообщении.

По информации МВД, за сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек. В дальнейшем их передавали для отработки в органы Службы безопасности Украины.

Также Енин рассказал, что чуть ли не ежедневно обнаруживают потерявшихся в местных лесах российских военных. Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД.

"И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняем обменный фонд", – добавил замминистра.

Напомним, Служба безопасности объявила подозрение коллаборанту , пойманному в Харьковской области. Он возглавлял так называемую "народную милицию" в Балаклее во время оккупации.

Также правоохранители задержали предателя из Изюма Харьковской области. Мужчина возглавил псевдополицию во время оккупации города.

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