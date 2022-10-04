В лісах Харківської області ледве не щодня знаходять загублених окупантів, - МВС
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін зазначив, що ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у лісах Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.
"З перших днів війни після звільнення населених пунктів Харківської області поліцією встановлено мережу блокпостів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МВС, за добу кількість затриманих потенційних колаборантів могла сягати 40 осіб. В подальшому їх передавали для відпрацювання до органів Служби безпеки України.
Також Єнін розповів, що ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у місцевих лісах. Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС.
"І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюємо обмінний фонд", - додав заступник міністра.
Нагадаємо, Служба безпеки оголосила підозру колаборанту, якого спіймали в Харківській області. Він очолював так звану "народну міліцію" в Балаклії під час окупації.
Також правоохоронці затримали зрадника з Ізюма Харківської області. Чоловік очолив псевдополіцію під час окупації міста.
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