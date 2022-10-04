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В лісах Харківської області ледве не щодня знаходять загублених окупантів, - МВС

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 22:36
В лісах Харківської області ледве не щодня знаходять загублених окупантів, - МВС Фото: В лісах Харківської області ледве не щодня знаходять загублених окупантів (t me zsuwar)
Автор: Дмитро Браславський

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін зазначив, що ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у лісах Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

"З перших днів війни після звільнення населених пунктів Харківської області поліцією встановлено мережу блокпостів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МВС, за добу кількість затриманих потенційних колаборантів могла сягати 40 осіб. В подальшому їх передавали для відпрацювання до органів Служби безпеки України.

Також Єнін розповів, що ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у місцевих лісах. Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС.

"І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюємо обмінний фонд", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, Служба безпеки оголосила підозру колаборанту, якого спіймали в Харківській області. Він очолював так звану "народну міліцію" в Балаклії під час окупації.

Також правоохоронці затримали зрадника з Ізюма Харківської області. Чоловік очолив псевдополіцію під час окупації міста.

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