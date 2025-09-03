В Лиссабоне разбился туристический фуникулер, погибли 15 человек

В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер "Глория", который считается одной из достопримечательностей города. Погибли 15 человек, по меньшей мере 20 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Portugal.
Фуникулер, соединяющий площадь Реставраторов с садом Сан-Педру-де-Алькантара в Лиссабоне, на большой скорости сошел с рельсов, врезался в одно из зданий и перевернулся.
Согласно информации полиции, в результате аварии погибли 15 человек, как минимум 20 получили ранения. По меньшей мере пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них есть трехлетний мальчик, но его состояние не тяжелое.
В Лиссабоне объявили трехдневный траур.
"Элевадор да Глория" рассчитан на перевозку 43 человек и является одной из визитных карточек столицы Португалии и популярной туристической достопримечательностью. Он перевозит до 3 млн пассажиров в год.
