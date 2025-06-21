В небе над Бразилией вспыхнул воздушный шар с более чем 20 людьми (фото, видео)

В Бразилии произошла масштабная авиационная трагедия. В городе Прая-Гранде загорелся и упал воздушный шар с 21 человеком на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo .

Инцидент произошел в субботу, 21 июня, утром, в регионе Прая-Гранде - южном районе штата Санта-Катарина, известном как "бразильская Каппадокия", популярном месте для полетов на воздушном шаре.

Фото: в Бразилии загорелся и упал воздушный шар (x.com/g1)

По предварительным данным правительства штата, в корзине воздушного шара находился 21 человек. После возгорания она упала на землю - горящая корзина разбилась на обочине автомагистрали SC-108, неподалеку сельской местности и одного из местных медицинских центров.

В результате трагедии погибли восемь человек: четверо из них получили смертельные ожоги еще в корзине, остальные - погибли во время падения. Еще 13 получили ранения. В частности среди пострадавших некоторые получили серьезные травмы - по меньшей мере пятеро были доставлены в больницу Носса-Сеньора-де-Фатима в центре Прая-Гранде.

Спасательную операцию проводили пожарная служба и служба скорой помощи SAMU. Местные больницы мобилизовали дополнительный персонал, чтобы обеспечить помощь всем пострадавшим.

Причины возгорания воздушного шара

Как сообщает издание, шар принадлежал компании Sobrevoar, которая имеет необходимые лицензии на осуществление полетов в регионе.

Предварительная информация, полученная полицией из показаний выжившего пилота, указывает на то, что возгорание началось в корзине аэростата - вероятно, из-за неисправности паяльной лампы. Дальнейшие причины трагедии продолжает расследовать Гражданская полиция.

Видео, которые распространяют очевидцы в соцсетях, показывают вспыхнувшее пламя, которое распространилось на корзину шара и пассажиров, которые в отчаянии выпрыгивали вниз.

Губернатор штата Санта-Катарина Жоржиньо Мелло создал целевую группу для помощи пострадавшим и расследования обстоятельств трагедии.

"Мы все шокированы этой трагедией. Поисковые группы продолжают свои работы и оказывают всю необходимую поддержку семьям", - заявил губернатор.

Также официальное соболезнование выразила мэрия города Прая-Гранде, которая сообщила, что держит ситуацию под контролем и обеспечивает поддержку пострадавшим и семьям погибших.