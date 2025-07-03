У берегов Бали затонул паром с пассажирами: десятки людей до сих пор не найдены

Возле Бали затонул паром с более 60 людьми на борту. Спасателям удалось вытащить из воды более 20 пассажиров, но судьба десятков до сих пор неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

В ночь на 3 июля в Явесском проливе между островами Ява и Бали произошла масштабная трагедия. Всего через полчаса после выхода из порта Кетапанг затонул пассажирский паром KMP Tunu Pratama Jaya.

На борту находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков.

По предварительным данным, судно попало в шторм с волнами высотой до двух метров, что привело к опрокидыванию парома и его затоплению. Люди оказались в холодной воде в темноте, что значительно усложнило их спасение.

Спасательная операция

По состоянию на утро 3 июля удалось спасти ориентировочно 20 человек. При этом часть из них была в бессознательном состоянии из-за переохлаждения.

К сожалению, есть и погибшие. Разные источники сообщают об обнаружении трех или четырех тел.

Вместе с тем, около 38-43 человек все еще считаются пропавшими без вести.

Сейчас поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают по меньшей мере девять спасательных судов, включая корабли береговой охраны, буксиры и надувные катера.

Спасатели продолжают прочесывать акваторию, надеясь найти еще живых пассажиров.

Власти Индонезии начали поисково-спасательную операцию после того, как паром Tunu Pratama Jaya затонул в проливе Бали.



4 погибших, 23 спасенных и 38 остаются пропавшими без вести. На борту судна находились 53 пассажира и 12 членов экипажа, сообщает начальник поисково-спасательной службы Бали .pic.twitter.com/Hgnu9HVUez - 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) 3 июля 2025 г.

Отметим, что Индонезия, которая состоит из более 17 000 островов, в значительной степени зависит от паромного сообщения. В то же время аварии здесь случаются довольно часто. Основными причинами трагедий являются перегрузки, внезапные штормы и несоблюдение стандартов безопасности.