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В июле Украина может получить еще больше силы в защите неба, - Зеленский

Киев, Понедельник 01 июля 2024 20:26
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В июле Украина может получить еще больше силы в защите неба, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина может усилить свою противовоздушную оборону в течение июля. Проходят переговоры с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня, 1 июля, провел несколько совещаний с командами Офиса президента и Министерства иностранных дел.

"Мы детально прошлись по всем планам на июль. И этот месяц может принести Украине еще больше сил, в том числе в защите неба и приближении реальной безопасности для нашей страны", - отметил Зеленский.

По его словам, украинские власти четко видят, что нужно реализовывать в переговорах с партнерами, в первую очередь с американскими.

ПВО для Украины

Напомним, сейчас одной из наиболее актуальных для Украины вопросов являются решения насчет систем противовоздушной обороны Patriot от союзников. Как отмечал Зеленский, Украине по меньшей мере нужно семь таких батарей.

Недавно передачу одной системы Patriot анонсировала Германия. Также еще одну предоставит Румыния.

Как сообщали источники РБК-Украина в Минобороны Израиля, Украина может получить израильские системы Patriot. Их сначала предоставят США, а потом поставят украинским защитникам.

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