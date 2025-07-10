Июль будет непростым: 4 знака Зодиака окажутся под ударом судьбы

Овен

Для Овнов июль станет проверкой на выносливость. Возможны профессиональные конфликты, эмоциональное выгорание и ощущение, что все идет не по плану.

Не спешите "рубить с плеча" - временные трудности могут стать началом важной трансформации. Прислушайтесь к своему телу і не игнорируйте усталость.

Лев

Львы почувствуют давление обстоятельств, особенно в отношениях. Иллюзии могут разбиться о реальность, а поддержки со стороны окружающих - не хватать.

Не время демонстрировать силу - лучше побыть честными с собой. Возможны разрывы, изменение жизненных целей или внутренний бунт против старых ограничений.

Водолей

У Водолеев может обостриться чувство изоляции или наоборот - появится чрезмерное количество обязательств. Вам будет сложно найти баланс между личным и рабочим.

Это период, когда старые стратегии не работают, а новые еще не ясны. Терпение - ваш главный ресурс в июле.

Рыбы

Для Рыб этот месяц может оказаться очень эмоциональным. Вероятны разочарования в людях или утрата мотивации.

Не позволяйте страхам управлять вашими решениями - лучше сосредоточиться на маленьких шагах и самоподдержке. Во второй половине месяца ситуация стабилизируется, если вы сохраните внутреннее спокойствие.