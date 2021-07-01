Ліонель Мессі став вільним агентом. Його контракт з "Барселоною" закінчився

Форвард Ліонель Мессі сьогодні, 1 липня, став вільним агентом. Його контракт з "Барселоною" офіційно закінчився опівночі.

Про закінчення контракту Мессі саме 30 червня 2021 року було відомо давно. "Барселона" протягом місяців обговорювала ноий контракт з головною зіркою клубу і всього чемпіонату Іспанії, але домовитися і підписати угоду до липня не вдалося.

Складнощі в цій справі додають і правила чемпіонату, які зобов'язують клуби суворо дотримуватися правил фінансового Fair Play і тримати баланс між витратами на трансфери і зарплату і доходами. А "Барса" має проблеми з цим.

Проте, за даними журналістів, підписання нового дволітнього контракту з Мессі є питанням часу, оскільки основні деталі вже узгоджені і залишається утрясти формальності. Сам президент "Барси" Жоан Лапорта, який обіцяв перепідписати контракт з Мессі напередодні виборів на посаду, зазначив, що все йде за планом і сторони намагаються знайти оптимальне рішення з урахуванням ситуації з фінансовим Fair Play.

Мессі залишився без контракту вперше з січня 2001 року. З тих пір він був гравцем "Барселони" без єдиної паузи хоча б на один день.

Нагадаємо, що в кінці минулого літа Ліонель подавав запит на свій продаж, будучи незадоволеним ситуацією в клубі. Щоб натиснути на "Барсу", він тоді не з'явився вчасно на передсезонні збори. Головним претендентом на Мессі був "Манчестер Сіті", але "Барса" відіграла з позиції сили до кінця і Лео повернувся в команду.

"Барселона" є єдиним професійним клубом в кар'єрі Мессі. Ліонель провів за каталонську команду 778 матчів, забив 672 голи і віддав 304 результативні передачі. Крім ряду трофеїв, включаючи 10 перемог у чемпіонаті Іспанії і чотирьох тріумфів у Лізі чемпіонів, Мессі шість разів визнавався кращим футболістом року і отримував "Золотий м'яч".