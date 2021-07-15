"Барселона" домовилася про новий контракт з Мессі. Клуб також готує продаж Грізманна

"Барселона" і форвард Ліонель Мессі домовилися про новий контракт для аргентинця. Він буде розрахований до літа 2026 року.

Сторони погодили п'ятирічний контракт замість дворічного. Однак Мессі навряд чи залишиться в клубі до кінця сезону-2025/26, коли йому виповниться 39 років. Очікується, що в 2023-му Лео піде, щоб завершити кар'єру в одній з команд американської МЛС. У нього є будинок в Майамі.

Аргентинський нападник пішов на поступки з урахуванням фінансової ситуації в "Барсі". Клуб не міг надати Мессі колишній контракт у зв'язку з необхідністю розвантажити зарплатну відомість на наступний сезон. Через це, Ліонель отримає на 50% менше грошей - майже 20 мільйонів євро в сезоні-2021/22. Після цього, у другому сезоні зарплата виростить. Умови контракту схвалила Ла Ліга, яка не була готова йти на поступки заради дорогого контракту головної зірки чемпіонату.

У новому контракті, як повідомляється, також прописана можливість футболіста піти влітку 2023 року. Про підписання контракту оголосять до кінця липня.

Крім контракту з Мессі, "Барселона" також працює і по догляду Антуанна Грізманна. Очікується, що найближчим часом вони проведуть обмін з "Атлетіко". Француз повернеться в мадридський клуб, а в "Барсу" відправиться півзахисник Сауль, якого хоче підписати головний тренер Рональд Куман. Каталонці оцінюють Грізманна дорожче, ніж Сауля, тому "Барса" може отримати ще й доплату в рамках угоди.

Розставання з Грізманном заощадить каталонцям більше 11,5 мільйонів євро за сезон.