Ліон - Баварія: прогноз на вихід команд до фіналу Ліги чемпіонів

"Ліон" і "Баварія" розіграють другу путівку у фінал Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2".

19 серпня 22:00

Лісабон, стадіон "Жозе Алваладе"

Букмекери вважають клуб з Мюнхена фаворитом зустрічі. На перемогу "Баварії" в основний час можна зробити ставку з котируванням 1,22, тоді як коефіцієнт на успіх "Ліона" становить 11,0. Нічийний результат оцінюється в 7,00.

Що стосується котирувань на вихід у фінал Ліги чемпіонів, то тут також перевага на боці команди Фліка - 1,08 проти 7,00.

Французький клуб у чвертьфіналі обіграв "Манчестер Сіті" (3:1), а до цього впорався з "Ювентусом". Німці на попередній стадії розгромили "Барселону" з рахунком 8:2, а в 1/8 фіналу були сильніші "Челсі".

Нагадаємо, напередодні визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. Ним став французький "Парі Сен-Жермен", який в першому півфіналі здолав німецький "Лейпциг" і вперше вийшов у фінал найпрестижнішого європейського кубкового турніру.