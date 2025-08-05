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Линейку iPhone 17 покажут совсем скоро: стала известна точная дата

Инсайдеры назвали дату презентации iPhone 17 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Презентация нового iPhone 17 состоится во вторник, 9 сентября, по данным немецких источников, близких к операторам мобильной связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Эти данные совпадают с прогнозом журналиста Bloomberg Марка Гурмана, который ранее называл 9 или 10 сентября вероятными датами ивента Apple.

Если Apple сохранит традиционный график запусков, то предзаказы на iPhone 17 стартуют 12 сентября, а в продажу устройства поступят 19 сентября. Первыми новинку получат пользователи в США, Китае, Европе и Японии.

Что покажет Apple в сентябре

По информации источников, Apple представит сразу несколько моделей:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air (сменит текущую модель Plus)
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max.

Также ожидаются новинки в других категориях:

  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Ultra 3
  • Возможно, AirPods Pro 3.

Apple, как правило, рассылает официальные приглашения за неделю до мероприятия, так что подтверждение ивента может появиться уже во вторник, 2 сентября.

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