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Apple готовит iPhone 17 Air с функциями Pro-модели: что известно

Четверг 10 июля 2025 12:35
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Apple готовит iPhone 17 Air с функциями Pro-модели: что известно Новый iPhone 17 Air получил функции, которых никто не ждал (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Apple готовит к выпуску iPhone 17 Air - самую необычную модель iPhone 2025 года. И хотя ранее предполагалось, что новинка будет похожа на базовую версию iPhone 17, новые утечки указывают: устройство получит характеристики, гораздо ближе к флагманским моделям Pro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что известно об iPhone 17 Air

iPhone 17 Air должен заменить в линейке Apple модель с приставкой Plus. Как и ее предшественники, iPhone Air изначально рассматривался как нечто среднее между базовым и флагманом. Ожидалось, что устройство получит:

  • упрощенный чип A19 (в отличие от Pro)
  • меньшее количество оперативной памяти
  • стандартные материалы корпуса, а не премиальные, как у Pro.

Но все изменили свежие утечки.

Характеристики iPhone 17 Air окажутся ближе к Pro

По данным аналитика Мин-Чи Куо, а также инсайдеров с Weibo, iPhone 17 Air может получить сразу 12 ГБ оперативной памяти - как у моделей Pro. В то время как базовый iPhone 17, по слухам, останется на 8 ГБ.

Кроме того, вместо стандартного чипа A19, новинка может получить модифицированный A19 Pro - с одним отключенным графическим ядром.

Насколько велика будет разница между этими процессорами - пока неизвестно. Однако уже сам факт использования чипа уровня Pro в "средней" модели выглядит неожиданно.

Новый подход к дизайну и материалам

Ранее визуальным отличием Pro-линеек был титановый корпус. Но в этом году, по слухам, Apple откажется от титана в пользу алюминия даже в iPhone 17 Pro и Pro Max.

Цвета iPhone 17 Air, по утечкам, также будут ближе к линейке Pro: три из четырех - темный, светлый и "песочный" - напоминают текущие расцветки Pro. Четвертый - сдержанный голубой, тоже неяркий, как у флагманов.

Главные отличия iPhone 17 Air и Pro

Несмотря на сближение по характеристикам, у моделей Pro останется несколько ключевых преимуществ: улучшенные камеры и более емкая батарея. Эти параметры могут стать решающими для пользователей, которым важна максимальная производительность в фото- и видеосъемке, а также автономность.

Тем не менее, iPhone 17 Air становится куда более премиальным, чем ожидалось - и, похоже, займет уникальную нишу между базой и Pro, получив многие функции старших моделей по более доступной цене.

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