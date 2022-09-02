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Ліміт цін на нафту завдасть серйозного удару по російських фінансах, - Мінфін США

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Вашингтон, П'ятниця 02 вересня 2022 17:24
Ліміт цін на нафту завдасть серйозного удару по російських фінансах, - Мінфін США Фото: міністр фінансів США Дженніфер Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Домовленість країн "Великої сімки" (G7) встановити ліміт цін на російську нафту завдасть серйозного удару по фінансах країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Дженніфер Єллен.

За її словами, сьогодні G7 зробила важливий крок вперед у досягненні подвійної мети: чинити тиск на світові ціни на енергоносії і одночасно позбавити президента Росії Володимира Путіна доходів для фінансування війни в Україні.

Вона також зазначила, що "Велика сімка" значно скоротить основне джерело фінансування війни, зберігши при цьому поставки на світові ринки за рахунок зниження цін на російську нафту.

"Сьогоднішні дії допоможуть завдати серйозного удару по російських фінансах і одночасно завадять Росії вести неспровоковану війну проти України і прискорять погіршення стану російської економіки. Ми вже почали бачити вплив цінової стелі в поспішних спробах Росії домовитися про двосторонні угоди з нафтою з величезними знижками", - додала Єллен.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністри G7 погодили ліміт ціни на російську нафту. При цьому яким саме буде цей ліміт, поки не повідомляється.

Очікується, що обмеження ціни вступить в силу з 5 грудня 2022 року.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки G7 Нафта
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