В Лимане обнаружили "комендатуру" оккупантов, в которой содержали местных жителей (фото)

Правоохранители обнаружили в деоккупированном Лимане (Донецкая область) "военную комендатуру" оккупантов. Именно здесь враг незаконно удерживал местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

Правоохранители осмотрели административное здание одного из местных предприятий в городе Лиман, где российские оккупанты обустроили так называемый "штаб", где проводили "фильтрационные мероприятия" и оформляли местным жителям фейковые "документы" на перемещение по городу.

"Гражданских лиц, которые по каким-либо причинам не прошли "фильтрацию", принудительно привлекали к строительству фортификационных сооружений, разгрузке автомобилей с материальным обеспечением, оборудованию территории колючей проволокой", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, гражданских содержали по несколько дней в холодном подвале, в бесчеловечных условиях. В гаражах и боксах для ремонта техники обнаружены изуродованные и разукомплектованные автотранспортные средства, отобранные у местного населения. Также оккупанты покинули свое оружие и военную форму.