У Києві СБУ викрила адміністратора антиукраїнських Інтернет-ресурсів

Працюючий на "ДНР" зловмисник заповнював антиукраїнські Інтернет-ресурси

Співробітники Служби безпеки України викрили в Києві координатора мережі антиукраїнських Інтернет-ресурсів. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Зокрема, повідомляється, що дані ресурси були створені за завданням так званого "міністерства інформації і зв'язку ДНР".

У ході розслідування було встановлено, що житель столиці з 2015 року за матеріальну винагороду систематично розміщував на сторінках соціальних мереж заклики до захоплення державної влади та підтримці військової агресії проти України.

Для реалізації замовлення він найняв для поширення антиукраїнського контенту, який надходив від пропагандистів із "ДНР", ще кількох людей.

Під час пройшов за місцем проживання координатора мережі обшуку, співробітники СБУ вилучили листування з "куратором", в якій були поставлені конкретні завдання і повідомлялася інформація про перерахування коштів за виконану роботу.

Крім того, правоохоронцями були виявлені облікові записи, з яких здійснювалося адміністрування антиукраїнських Інтернет-ресурсів та публікація матеріалів із закликами до захоплення державної влади в Україні.

В ході проведення слідчих дій зловмисник визнав свою провину і підтвердив, що свідомо виконував завдання представника так званої "ДНР" і отримував за це грошову винагороду.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, співробітники Служби безпеки України, в лютому 2018 року, викрили у Чернігові адміністратора антиукраїнських груп в російських соціальних мережах.